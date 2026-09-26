Un’ora fermo al passaggio a livello: «Non è tollerabile»

Con pazienza invidiabile, ha atteso di fronte alle sbarre abbassate e alla luce rossa della lampada per più di un’ora prima di arrendersi, fare retromarcia e trovare una strada alternativa. Così, un cittadino di Calendasco è rimasto vittima del “famigerato” passaggio a livello di via Belvedere a Rottofreno, nei pressi della località Caserma: se da tempo gli animi sono esasperati per l’eccessiva attesa e le code di auto ferme per attraversare, adesso questo nuovo caso sembra bruciare tutti i record.

L’episodio sarebbe avvenuto un paio di settimane fa, alle 22.10, quando il residente - di ritorno dal luogo di lavoro per raggiungere Calendasco - si è fermato pazientemente al passaggio a livello, al semaforo rosso. «Sono rimasto in attesa sperando che passasse qualche treno, ma nulla» racconta. «Ho aspettato fino alle 23.15 poi ho fatto marcia indietro e sono andato fino al ponte sul Trebbia, per poter attraversare lì la ferrovia col sottopasso. Prima ho anche contattato il 112 spiegando la situazione ma nessuno si è presentato sul posto. Un’ora di attesa non è tollerabile».

Dal Comune di Rottofreno, l’assessore Stefano Giorgi spiega di aver ricevuto lamentele per ritardi che però restano «difficili da quantificare: spesso le attese sembrano più lunghe di quanto sono effettivamente.