Comunità energetiche, Provincia punto di riferimento

La Provincia di Piacenza diventa attore principale nella grande partita delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Il seminario informativo organizzato dall'ente di via Garibaldi è servito come primo passo per diffondere sempre di più la CER che sta avviando il Comune di Piacenza grazie all'impegno dell'assessora all'ambiente Serena Groppelli e per stringere un rapporto di collaborazione con il Gestore Servizi Energetici e con l'Ente Nazionale Energie Rinnovabili. All'incontro, oltre alla presidente della Provincia Monica Patelli e al vice presidente Franco Albertini, hanno partecipato l'assessora Groppelli insieme al dirigente comunale Massimo Sandoni, con ospiti il presidente nazionale ENER Marcello Trento, il presidente provinciale ENER Pierluigi Ghilardelli, Eleonora Egalini dell'Ufficio Promozione e Assistenza alla Pubblica Amministrazione GSE e Serena Maria Candigliota, autrice di “Il valore delle Comunità Energetiche #essereumaniedesserloinsieme”. «Come Provincia ci poniamo da punto di riferimento per i nostri Comuni – ha spiegato Patelli – ci rendiamo conto che la tematica delle comunità energetiche rinnovabili è complessa e il territorio ha bisogno di capire quali siano le opportunità in gioco: l'intento è quello di creare relazioni dirette con il GSE ed ENER per avere risposte concrete e supporto tecnico».