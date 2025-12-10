Con il naso all'insù sognando, da grande, di fare il pompiere

Il giorno dell'Immacolata qualche bambino con il naso all'insù avrà deciso qual è il suo sogno per quando sarà grande: fare il pompieri. Sì perché nella caserma di strada Valnure erano in tanti, anche i più piccoli, ad assistere al saggio tradizionale dei Vigili del Fuoco (all'interno della festa di Santa Barbara, patrona del Corpo), avvenuto quest'anno in una giornata tersa e soleggiata. Cordate dalla torre, spegnimento di incendi e tante altre attività hanno affascinato grandi e piccoli che hanno potuto toccare da vicino gli equipaggiamenti e i mezzi dei Vigili del Fuoco piacentini. In mattinata, come vuole sempre la traduzione, gli stessi pompieri hanno posizionato la corona di fiori omaggio della città alla Madonna di piazza Duomo.

«Il successo della festa di Santa Barbara di Piacenza - ha spiegato l'ispettore Antincendio, Massimiliano Clini - è stato possibile anche grazie a vari partner organizzativi che hanno partecipato». I vigili del fuoco del comando provinciale di Piacenza mandano per questo un caloroso ringraziamento all’Associazione pensionati vigili del fuoco di Piacenza, all’Associazione sportiva dilettanti tiro al volo Ca dei Boschi di Piacenza, alla Nuova panetteria Groppi; Pizza+1 di Piacenza, alla Cantina Manzini di Pontenure, ad Anita catering di Pontenure, alla ditta Autotrasporti Villa di San Giorgio, all’Azienda casearia di Marco Villa di Piacenza e al Centro ricambi piacentino di Michele Galvani e Silvia Pinalli. Dando appuntamento al prossimo anno e alla Befana del 6 gennaio, i pompieri di Piacenza augurano a tutti i piacentini buone feste.

In questo post pubblichiamo le spettacolari immagini dei pompieri piacentini gentilmente concesseci dalla caserma di strada Valnure.