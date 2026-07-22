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Con l’Alta Velocità 800mila viaggiatori, a Parma sarebbero 300mila

Il progetto della fermata tra Piacenza e Fiorenzuola arriverà a breve al ministero. Il pil del territorio aumenterà del 6 per cento

Nicoletta Marenghi
Nicoletta Marenghi
|1 ora fa
Con l’Alta Velocità 800mila viaggiatori, a Parma sarebbero 300mila
1 MIN DI LETTURA
Entro l’autunno il progetto della stazione dell’alta velocità Alto Padana, prevista nel territorio piacentino, sarà presentato al Ministero dei Trasporti. Lo studio di prefattibilità era stato illustrato lo scorso maggio nella sede dell’Associazione Industriali di Cremona, che lo aveva commissionato insieme a Confindustria Piacenza e alle associazioni datoriali e sindacali dei due territori.
Piacenza e Cremona hanno dunque unito le forze per la richiesta di una stazione strategica che, come indica il nome Alto Padana, potrebbe servire un’area più vasta. Parma ha già inviato al ministero una proposta analoga, ma il bacino di utenza emiliano-lombardo è più ampio.

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