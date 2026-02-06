Conto alla rovescia per la Casa della Comunità Belvedere

La Casa della Comunità Belvedere di via Gadolini è a un passo dall’apertura, prevista a maggio-giugno. E’ un complesso nuovo, di tremila metri quadrati, dotato di spazi polifunzionali, una decina di ambulatori per la medicina convenzionata e una presenza sanitaria sulle 24 ore, sette giorni su sette.

Vi è compreso l’Osco, l’Ospedale di Comunità, con 20 posti letto al quale è riservato un terzo degli spazi. Nell’insieme è una acquisizione importante per la città e di recente se ne è parlato anche in consiglio comunale all’audizione resa da Paola Bardasi, direttrice generale dell’Ausl che ha mostrato anche le immagini sintetiche del progetto e le date.

I lavori in via Gadolini sono stati avviati nel 2024. L’edificio si sviluppa su tre piani, al secondo piano è collocato l’Ospedale di comunità (Osco), con letti dedicati all’assistenza intermedia per pazienti cronici o fragili. In quanto alla Casa della Salute accoglierà ambulatori specialistici, i servizi di assistenza domiciliare e gli studi di medici e pediatri di famiglia. Il progetto, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), prevede un edificio moderno e innovativo, sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico e pienamente accessibile, sottolinea l’Unità Sanitaria.

I lavori sono stati affidati all’impresa Conscoop di Forlì-Cesena mentre la progettazione è stata curata da un team di progettisti esterni. La Direzione lavori è invece curata dall’Ufficio tecnico aziendale (Unità operativa Nuove costruzioni e patrimonio immobiliare). La struttura ha 4 piani: tre fuori terra e uno interrato. Al piano terra e al primo piano troverà spazio la seconda Casa della Comunità e Salute di Piacenza, che andrà a raddoppiare gli spazi attualmente in uso nella sede di piazzale Milano. Qui troveranno collocazione, in particolare, servizi di specialistica ambulatoriale, assistenza domiciliare e avranno sede gli studi di medici e pediatri di famiglia. Al secondo piano ecco dunque l’Ospedale di comunità del Piacentino (Osco).

L’investimento complessivo di quest’opera dono di circa 6,2 milioni di euro, progetto è sostenuto in modo significativo da fondi Pnrr.