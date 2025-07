Contro il gran caldo anziani al fresco in biblioteca

La biblioteca diventa rifugio contro le alte temperature estive. E’ l’iniziativa messa in campo dal Comune di Carpaneto che amplia il servizio di apertura dello spazio culturale, al primo piano del municipio. Solitamente lo spazio è aperto al pubblico nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 16 alle 19 e il mercoledì e sabato dalle 9 alle 13. Da ieri, l’orario è stato esteso, ogni lunedì e mercoledì dalle 14 fino ad orario di chiusura, con l’introduzione anche della straordinaria apertura il venerdì, dalle 14 alle 17.

«L’iniziativa è pensata in particolare per le persone più vulnerabili, come anziani o cittadini con fragilità - spiega il sindaco Andrea Arfani - che cercano un ambiente fresco, tranquillo e sicuro dove trascorrere le ore più calde della giornata. Mettiamo a disposizione un luogo climatizzato per offrire un sollievo rinfrescante. Per chi non può arrivare in autonomia in biblioteca, abbiamo attivato un servizio di accompagnamento, con i mezzi a disposizione del Comune, che può essere richiesto contattando lo 0523-853724 oppure lo 0523-853733».

A garantire l’apertura extra della biblioteca e il servizio taxi dedicato all’iniziativa saranno gli assistenti civici che operano sul territorio. La proposta nasce in risposta ad un invito raccolto dall’attenzione e della sensibilità della responsabile dell’ufficio Affari generali e cultura. Commenta l’assessora Francesca Bertoli Merelli: «La biblioteca è luogo di incontro, anche e soprattutto in estate. Queste aperture straordinarie danno la possibilità di creare occasioni di aggregazione e trascorrere un po’ di tempo in un ambiente fresco. È un’iniziativa pensata per tutti coloro che restano in paese durante l’estate, che valorizza il ruolo della biblioteca come luogo di accoglienza e di socialità, un luogo dove la cultura incontra l’amicizia».