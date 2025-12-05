Controlli sul mercato, due multe ai veicoli degli ambulanti

Mattinata di controlli sul mercato cittadino, mercoledì 3 dicembre, da parte della Polizia locale di Piacenza in collaborazione con la Guardia di Finanza. Lo fa sapere una nota del Comune di Piacenza. Un’iniziativa specifica attivata su input dell’amministrazione comunale, e in particolare dell’assessore al Commercio Simone Fornasari, a seguito di un percorso di confronto con i rappresentanti delle varie associazioni di categoria presenti sul territorio. Dalle varie riunioni è emersa la richiesta, da parte delle stesse associazioni, di intensificare l’attività di vigilanza con particolare riferimento al commercio su area pubblica allo scopo di contrastare irregolarità e fenomeni di abusivismo, così tutelando sia i consumatori sia gli esercenti che lavorano nel rispetto delle normative.

Nel servizio di mercoledì, dunque, è stato coinvolto il personale della sezione di Polizia Annonaria del Comando di via Rogerio che ha operato in stretta sinergia con imilitari delle Fiamme Gialle, pur nella differenza di competenze e ruoli. I controlli si sono svolti tra piazza Duomo e piazza Cavalli con particolare attenzione, come accennato, ai banchi del mercato. Nel corso dell’attività sono stati sottoposti a verifica 123 veicoli tra autocarri, furgoni e altri mezzi adibiti al trasporto e all’allestimento dei banchi, appartenenti sia ai concessionari sia agli operatori “spuntisti”, ovvero gli ambulanti che partecipano all'assegnazione giornaliera dei posti liberi, e cioè non occupati dai titolari di concessione. A seguito degli accertamenti documentali e tecnici, sono state elevate due sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, relative alla mancata revisione periodica dei veicoli. Le contestazioni sono state immediatamente verbalizzate dagli operatori. Sono stati inoltre eseguiti controlli a campione sulle metrature degli stalli di sosta concessi agli operatori, allo scopo di accertare eventuali eccedenze rispetto agli spazi assegnati. Le verifiche effettuate non hanno evidenziato irregolarità.

Contestualmente, è stata verificata la corretta esposizione dei prezzi sui prodotti in vendita, come previsto dalle normative, senza riscontrare anomalie. Durante i controlli è stata rilevata la presenza, su alcuni banchi, di merce usata esposta al pubblico priva dell’obbligatorio cartello riportante la dicitura ben visibile “MERCE USATA”