Cresciamo: seicento piacentini in più con le nuove cittadinanze

La popolazione piacentina continua a crescere. Di poco (+0,2 per cento) lo scorso anno rispetto all’anno precedente, il 2024, ma è quel poco che indica un trend positivo e pare destinato a mantenersi negli anni, tanto che Guido Caselli di Unioncamere Emilia Romagna alla Giornata dell’Economia piacentina ha evidenziato come al 2050 siano proprio il nostro territorio fra i pochi in Italia destinato ad aumentare di abitanti.

L’Ufficio Statistica della Provincia ha fatto uscire il suo report e in termini assoluti parliamo di un aumento di 600 persone residenti e il ritorno della crescita di stranieri (+1%) grazie soprattutto alle acquisizione della cittadinanza, i nuovi italiani sono aumentati del +6,6 per cento, con andamenti positivi sopra la media di Fiorenzuola e di Castel San Giovanni.