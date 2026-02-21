Da Agazzano a Venezia il sogno delle piccole arpiste si avvera

Due giovanissime arpiste agazzanesi, Arianna Quero e Anna Maria Benedetti di soli 10 anni, hanno rappresentato Piacenza al Carnival HarpParade di Portogruaro, in provincia di Venezia. L’evento organizzato dalla Fondazione Musicale Santa Cecilia, ha visto salire sul palco del Teatro Comunale Luigi Russolo, 50 arpisti e arpiste in rappresentanza di scuole di musica in arrivo da diverse parti d’Italia, di età compresa tra i 7 e i 18 anni con anche i loro docenti. Il maxi evento si è tenuto al termine di una due giorni dedicata al cinquantesimo anniversario della nascita del Metodo Suzuki in Italia. Le due arpiste agazzanesi frequentano la scuola di musica dell’Orchestra Luigi Cremona e sono allieve di Ester Gattoni, con cui seguono tale metodo. A maggio Arianna e Anna Maria parteciperanno a un altro evento musicale a Torino.