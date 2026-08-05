Da Berlino ai boschi: il loro “sì” fa rivivere Costa di Groppoducale

Si sono sposati lassù, nella piccola frazione in mezzo ai boschi dove avevano programmato, con numeroso contorno di parenti e amici. Francesca Arduini, milanese con un po’ di Emilia nel sangue, e Benedikt Fritz, di Francoforte, hanno detto il loro “sì” nella graziosa chiesetta, dedicata a San Biagio Vescovo, a Groppoducale, frazione di un’ottantina di abitanti a 760 metri di altitudine, nel comune di Bettola. Un agglomerato di case in pietra e ciappe, di lunga storia, abbracciate intorno al loro castello, o meglio di quel che rimane della rocca.

Gli sposi arrivano su un Maggiolone cabriolet

Sabato pomeriggio, 1° agosto, i due giovani hanno coronato il loro sogno di convolare a nozze in quell’angolo di provincia Piacentina che, dopo decenni, si riveste a nuova vita. I due giovani si erano conosciuti all’università di Berlino, un’amicizia subito speciale, sfociata in amore, tanto da costruire un progetto comune.