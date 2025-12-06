Da Milano alla Valtidone sulle orme della nonna

Da Milano alle colline della Valtidone sulle orme della nonna, per dar vita al proprio sogno. Alessandra Biella, 32enne artigiana milanese, ha scelto Ziano come base in cui stabilire il suo laboratorio. La scelta non è casuale. "Ziano – dice – e più precisamente la zona di Crosignano e Fornello, sono i luoghi dove ho trascorso la mia infanzia perché mia nonna, Franca, era originaria di questi posti". A Ziano la giovane creativa è tornata tre anni fa per dar vita al suo laboratorio artigiano. Quello dove la giovane, formatasi al liceo artistico di Brera, ogni giorno incide con pazienza certosina. Il suo lavoro consiste infatti nel personalizzare oggetti. "Mi occupo principalmente di incisione a mano – dice -, personalizzazione calligrafica oppure hot foil". Quest’ultima tecnica consiste nella personalizzazione di un oggetto di pelletteria tramite l’utilizzo di lamina dorata. Alle sue doti sono ricorsi anche noti marchi della moda.

Alessandra Biella