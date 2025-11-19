Da Moro a Bachelet, la scelta dei cattolici in politica

"Persone e Politica. La scelta religiosa". Si tratta di una serie di tre incontri incentrati sulle figure di Moro, Dossetti, Frassati, Carretto e Bachelet organizzate dalla commissione socio-politica dell'Azione Cattolica di Piacenza-Bobbio. Il ciclo di serate è aperto a tutti. Il primo appuntamento si svolgerà mercoledì 26 novembre alle ore 20.45 nell'aula magna del Seminario Vescovile di via Scalabrini. L’incontro vedrà la presentazione di un sussidio sulle cinque figure oggetto del ciclo di eventi: san Pier Giorgio Frassati, Aldo Moro, Vittorio Bachelet, don Giuseppe Dossetti e Carlo Carretto. Seguirà dunque un breve approfondimento su ognuno dei personaggi, per comprendere la motivazione della scelta di essi, con anche un momento di coinvolgimento dei partecipanti per iniziare a riflettere insieme su quali aspetti della loro storia possano essere maggiormente formativi per la nostra vita.

Gli incontri successivi saranno focalizzati ognuno su una singola figura delle cinque, volti a un’esplorazione a tutto tondo di ciò che la vita di un cattolico può essere a livello di scelte per il bene comune: sia nella grandezza di figure politiche di rilievo, come possono essere state Vittorio Bachelet e Aldo Moro, sia nel piccolo di una vita più vicina alla nostra, come quelle di Frassati, Dossetti e Carretto. La partecipazione è aperta a tutte le età e - come osservano gli organizzatori - rappresenta un’occasione importante per provare a riflettere su quanto la fede faccia parte della vita pubblica collettiva; e quanto magari potrebbe essere maggiormente un faro che ci illumina e ci guida nelle scelte di ogni giorno.