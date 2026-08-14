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Dalla città alle valli, ecco un Ferragosto ricco di iniziative

Su Libertà quattro pagine dedicate agli appuntamenti nel giorno simbolo dell'estate

Redazione
|1 ora fa
Dalla città alle valli, ecco un Ferragosto ricco di iniziative
1 MIN DI LETTURA
Salite alle cupole, porte aperte ai castelli, tre giorni di festa nel parco. E poi cultura, shopping, musica.
Oggi con libertà una Agenda del week-end ricca: quattro pagine di appuntamenti e iniziative per trascorrere il ferragosto in serenità.
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