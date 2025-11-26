Don Fabrizio lascia Agazzano, mugugni tra i fedeli

Dopo 12 anni don Fabrizio Bonelli lascia la parrocchia di Agazzano. Borgonovo, invece, ha salutato don Giuseppe Porcari, che il vescovo ha ordinato vicario parrocchiale a Fiorenzuola.

A don Fabrizio Bonelli, il vescovo monsignor Adriano Cevolotto ha invece affidato l’incarico di cappellano dell’ospedale di Piacenza.

La notizia, come quasi sempre succede in questi casi, ha provocato non pochi mugugni e malumori, non ancora sopiti, tra gli agazzanesi che invece vorrebbero trattenerlo. Al suo posto ad Agazzano, tra fine e inizio anno, arriverà don Giancarlo Plessi, attualmente parroco a Besenzone. «Ad Agazzano – dice don Fabrizio – mi sono sentito accolto. Nonostante il mio carattere, non sempre facile, ho voluto bene a questo paese e penso di essere stato ricambiato. I bambini, in modo particolare, per me sono sempre stati fonte di grande entusiasmo». A don Plessi, don Fabrizio lascia un solo consiglio: «Pazienza, che è un’arma importante per mantenere insieme una comunità».

A Borgonovo i parrocchiani hanno salutato don Giuseppe Porcari con un piccolo momento di festa per ringraziarlo dell'attività di supporto al parroco, don Gianni Bergomi e ai parrocchiani con cui ha stretto legami di amicizia e collaborazione.

Il saluto a don Giuseppe Porcari