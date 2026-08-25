Dopo la lunga secca estiva il livello del Po torna a “zero”

Il fiume Po torna a “zero”. Ma diversamente da quanto potrebbe apparire, è una buona notizia: dopo le piogge copiose dei giorni scorsi (specialmente sull’alta Lombardia e in Liguria), il livello del Grande Fiume è aumentato sensibilmente. Dallo scorso 21 agosto, l’idrometro cittadino nei pressi dei due ponti di Piacenza ha dato finalmente segni di risveglio, dopo lunghissime settimane di “profondo rosso” a causa della siccità. In questi giorni, il livello ha recuperato quasi un metro: una sciocchezza per un fiume come il Po che, tuttavia, di questi tempi diventa una notizia.

Nei giorni scorsi, dopo che il livello è rimasto per mesi inchiodato tra -0.70 e -0.80 metri con punte di -0.90, in questi giorni il Po ha registrato una piccola “piena” che all’alba del 23 agosto ha toccato la soglia psicologica dello “zero”, per poi ridiscendere gradualmente ma senza eccessi. “Zero”, per intenderci, è la soglia della normale magra estiva e invernale del Grande Fiume, la linea di stasi tra le piene autunnali e primaverili. Il Po è quindi tornato a respirare un po’: a Piacenza, la portata è passata dai 170 metri cubi al secondo ai 512 metri cubi (comunque sempre di poco sotto alla media storica).

A contribuire all’aumento del livello sono state le recenti piogge che hanno interessato l’intero bacino padano in maniera piuttosto uniforme e smorzato temporaneamente la siccità.

Anche il Trebbia, quale affluente del Po, ha contribuito in maniera importante: il nostro fiume, nei giorni scorsi, ha registrato una piccola piena a causa delle ingenti piogge che si sono verificate in Liguria, sul confine col Piacentino.