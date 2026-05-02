Dopo la mattina in Trebbia ragazza si smarrisce su una riva scoscesa, salvata dai pompieri

Ieri Bobbio è stata presa d’assalto da visitatori e tra chi ha scelto di trascorrere la giornata lungo il fiume, non sono mancati piccoli imprevisti. Verso le 13.30 si è reso necessario un intervento di soccorso in riva al Trebbia della stagione primaverile per i vigili del fuoco del locale distaccamento.

Una ragazza di circa vent’anni che si trovava con alcuni amici nella zona della Berlina, mentre stava risalendo verso la Strada Statale 45 partendo da una spiaggia, si è allontanata dal sentiero, probabilmente nel tentativo di recuperare alcuni effetti personali smarriti. La giovane ha così imboccato un tratto più impervio e ripido, perdendo l’orientamento e senza riuscire a ritrovare il percorso seguito dal gruppo.

Preoccupata per la situazione, è stata lei stessa a chiedere aiuto. I vigili del fuoco di Bobbio sono intervenuti prontamente e sono riusciti a raggiungerla. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del servizio 118 proveniente da Marsaglia.