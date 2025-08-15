Due lampioni nel parco giochi in memoria del figlio scomparso

«Michele era luce». Lo ripete la sua mamma, Carmen Guerci, accanto al marito Paolo Perissinotto. Ed è in quel momento esatto che si accendono tutte le luci al campo giochi di Santa Maria, a pochi chilometri da Bobbio, proprio lì dove anche Michele giocava da bambino. Insieme a Credit Agricole Vita, in memoria del figlio scomparso nel 2017 a 40 anni per una malattia incurabile, hanno voluto donare al Comune i due lampioni per Santa Maria, rispondendo così all’esigenza che era stata sottolineata dalle famiglie del paesino, quella di illuminare il parco giochi.

Presenti il sindaco Roberto Pasquali, la vicesindaca Giorgia Ragaglia, e tanti amici, gli otto anni senza Michele e il sentirlo “cavalcare” la sua moto sono sembrati un giorno: perché lui è impossibile da dimenticare. Nel suo ricordo, sono stati garantiti negli anni anche diversi aiuti e borse di studio all’istituto San Colombano di Bobbio. Ora la luce. Perché Michele non era luce: è luce.