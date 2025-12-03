Liberta - Site logo
Ecco tutti i vincitori del talent ZianoFactor

Si tratta di Riccardo Pisano, Matteo Michelini e della band Eclipse del liceo Volta. L'evento si è tenuto nei locali dell'ex cinema Smeraldo

Mariangela Milani
|1 ora fa
Alcuni partecipanti al ZianoFactor - © Libertà/Mariangela Milani
Sono Riccardo Pisano, Matteo Michelini e la band Eclipse del liceo Volta i vincitori dei ZianoFActor. Un talent che nei locali dell’ex cinema Smeraldo ha visto esibirsi una decina di aspiranti cantanti e artisti.  Alla fine i tre giudicati migliori hanno vinto la possibilità di partecipare a una masterclass nella Casa Musica con Federica Abbate, cantautrice e autrice, e il paroliere Alfredo Mogol. Un’opportunità davvero unica che darà modo ai giovanissimi concorrenti di affinare le loro doti e le loro aspirazioni.

