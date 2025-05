Elena Losi, farmacista e confidente: il quartiere Besurica le dice addio

Elena Losi

Il quartiere Besurica dice addio a uno dei suoi punti di riferimento. Elena Losi, storica farmacista, si è spenta nei giorni scorsi all’età di 68 anni. Per tanti è stata un volto familiare, un punto d’ascolto, una presenza costante nei momenti di bisogno. La farmacia, situata vicino alla piazza, è cresciuta insieme al quartiere. E lei ha guidato questo processo con dedizione e spirito di servizio, insieme ai suoi collaboratori.

Era il 1989 quando, laureata a Parma con brevi esperienze in altre farmacie, rilevò quella della Besurica insieme al fratello Luigi e al padre Antonio, imprenditore, scomparso pochi mesi dopo. Con coraggio e lungimiranza, la famiglia Losi spostò la farmacia nella sede attuale, divenuta punto di riferimento anche per clienti provenienti da tutta la città. «Elena guardava sempre avanti – racconta Luigi Losi – ha voluto far entrare la farmacia nei turni urbani. Credeva nel valore del servizio pubblico. Insieme abbiamo puntato sulla medicina naturale e sull’omeopatia, che all’epoca erano ancora settori poco conosciuti».

La farmacia è cresciuta seguendo le intuizioni di Elena: l’ampliamento dei locali, lo spazio dedicato alla telemedicina, il costante aggiornamento dei servizi. Ma a fare davvero la differenza era lei, il suo modo di accogliere le persone. Forte quando serviva, dolce e sensibile nei momenti difficili, Elena sapeva ascoltare, consolare, consigliare. Il suo sorriso è rimasto nel cuore.