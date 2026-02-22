Eolico sul Crociglia, nelle osservazioni 259 pareri contrari

Il 21 febbraio 2026 non sarà facilmente dimenticato dalla comunità ferrierese e da quella piacentina che si è battuta fino all’ultimo giorno, appunto fino a ieri, contro il progetto del parco eolico denominato “Ferriere”, presentato dalla Ferriere Wind di Milano. Una prima tappa della battaglia si è conclusa ieri, con la chiusura dei termini di presentazione delle osservazioni al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) nel percorso di valutazione di impatto ambientale. Alla pagina dedicata sul sito Internet, nel pomeriggio di ieri erano presenti ancora 259 osservazioni, come nella serata precedente. Il caricamento è però fermo al 20 febbraio. «Il sistema sembra del tutto fermo», dice qualcuno. «Probabilmente le caricano a mano – rileva qualcun altro -, ma quello che conta è la data di invio». Tutto bloccato quindi, ma sappiamo che diverse osservazioni sono ancora in coda per essere pubblicate: quelle del Comune di Ferriere, per esempio, il cui territorio è direttamente interessato dall’eventuale realizzazione del progetto prevedendo l’installazione di 7 pale eoliche da 180 metri sul monte Crociglia; quelle dell’Unione montana Alta Valnure e della Provincia di Piacenza, che, interpellata, conferma avere inviato dettagliate osservazioni.