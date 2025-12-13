Liberta - Site logo
Ex Manifattura, Foti: la cooperazione tra livelli di governo vince sempre

Ospite della presentazione in Sant'Ilario anche il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, il piacentino Tommaso Foti

Redazione Online
|2 ore fa
L'intervento del ministro Tommaso Foti in Sant'Ilario
L'intervento del ministro Tommaso Foti in Sant'Ilario
1 MIN DI LETTURA
"Se c’è cooperazione fra i diversi livelli di governo si raggiungono risultati che la conflittualità non permette di raggiungere". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, il piacentino Tommaso Foti, intervenuto in collegamento on line alla presentazione del piano di riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi tenutosi in Sant'Ilario. Il nuovo quartiere che sta sorgendo nell'area tra via Raffalda e via Montebello, a Piacenza, con un polo scolastico (media e palestra), 269 residenze di cui 143 destinate a social housing.
