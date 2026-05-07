Famiglia scomparsa, l'appello del nonno: «Fatevi sentire»

Proseguono le ricerche di Sonia Bottacchiari, la donna scomparsa in Friuli con i due figli, di cui non si hanno più notizie da quasi tre settimane. A Tarcento, in provincia di Udine, è stato attivato il posto di comando avanzato per le ricerche, con anche sorvoli con elicottero e droni, e la perlustrazione di zone impervie. La 49enne, originaria di Salsomaggiore e residente a Castell'Arquato, aveva lasciato la sua abitazione con la figlia sedicenne e il figlio quattordicenne, con l'intenzione di raggiungere un campeggio a Gemona per qualche giorno di vacanza. Con loro anche quattro cani di taglia media. Il rientro era fissato per venerdì 24, ma da lunedì 20 tutti e tre i loro cellulari risultano non raggiungibili.

L'allarme è stato lanciato dall'ex-marito, Yuri Groppi dal quale è separata da una quindicina d'anni, non avendo ricevuto riscontri sul loro ritorno a casa. La denuncia di scomparsa è stata presentata nei giorni scorsi ai carabinieri di Castell'Arquato, che a loro volta hanno chiesto aiuto ai colleghi friulani, oltre ad aver interessato la Prefettura di Udine e le autorità slovene. In auto avevano caricato le tende e la donna avrebbe indicato all'ex marito il nome di un campeggio, dove però non sono mai arrivati.

L'auto della donna è stata trovata nei pressi del Comune di Tarcento e a bordo le tende per il campeggio non c'erano più. «Una delle ipotesi è che la vacanza sia continuata a bordo di un'altra vettura sulle montagne della zona o in Slovenia» ha spiegato l'ex-marito ai microfoni di Telelibertà.

Forte preoccupazione anche da parte del padre di lei, Riccardo Bottacchiari, che intervistato al TGL di Telelibertà ha spiegato do non essere stato messo al corrente della partenza: «Non è la prima volta che Sonia parte con i figli, ma di solito lasciava a me i cani da curare. Il fatto che li abbia presi con sé è un po' strano».

«Potrebbero essere ancora nella zona di Tarcento, o essere andati in Slovenia - sono ancora le parole di Yuri Groppi -. Quello che sembra certo è che siano ripartiti con un'altra auto».

Il nonno dei ragazzi lancia un appello alla figlia e ai nipoti: «Fatevi sentire» e, a chi potrebbe averli visti, di dare informazioni che potrebbero essere utili alla ricerca.

Sul posto stanno operando i carabinieri del Comando provinciale, i vigili del fuoco - anche con l'ausilio dell'elicottero Drago, decollato dall'aeroporto di Venezia, e del reparto droni - e volontari della Protezione civile e del Soccorso alpino. Le ricerche si stanno concentrando anche in zone impervie.