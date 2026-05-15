Fauna selvatica, gestione e recuperi: l'approfondimento a "Nel mirino"

La fauna è un bene di tutti, ma deve essere fruita responsabilmente e spetta a persone competenti e preparate il compito di gestire in maniera adeguata le varie specie presenti sul territorio. Fondamentale il recupero degli animali selvatici, è a loro che il cittadino si deve rivolgere in caso di ritrovamenti. Un mondo tanto affascinante quanto strutturato, che “Nel Mirino” analizzerà a fondo dando voce ai diversi attori in gioco. Il talk di approfondimento condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi tornerà questa sera alle 21 su Telelibertà con una nuova puntata dedicata appunto alla fauna selvatica nel Piacentino.

Essenziale nel nostro panorama il lavoro del Piacenza Wildlife Rescue Center, centro di recupero di animali selvatici che proprio in questo 2026 compie i suoi primi dieci anni di vita: ci parleranno delle attività in corso e delle prospettive future la biologa e responsabile del centro Fabiana Ferrari e il veterinario Riccardo Rossi. Non da meno il contributo alla causa da parte delle istituzioni che aiutano queste realtà: saranno ospiti in studio per approfondire la tematica il referente caccia e fauna selvatica della Regione Emilia-Romagna Enrico Merli e Laura Crimaldi, capitano dei Carabinieri Forestali di Piacenza. Tutte le puntate di “Nel Mirino” sono disponibili on demand sul sito www.liberta.it