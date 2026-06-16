“Festa del dono": domenica di festa per l'Avis provinciale

Domenica da ricordare per l'Avis provinciale, proprio nella ricorrenza della Giornata mondiale del donatore di sangue che cade ogni 14 giugno. La realtà guidata dal presidente Giovanni Villa ha organizzato una “Festa del dono” che è servita anche per festeggiare i primi settant'anni di vita dell'associazione locale, oltre a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle donazioni e a veicolare messaggi “salva-vita”.

“Una goccia di umanità. Dona il sangue, salva vite” è appunto lo slogan scelto per l'evento, che si è tenuto dal mattino fino a tardo pomeriggio nel parco della Galleana, scenario perfetto per coinvolgere il più possibile i piacentini con varie attività. L'informazione sui temi del dono parte fin dai piccoli, e cosa c'è di meglio di un animale da compagnia per farli divertire e allo stesso tempo imparare? Le “star” indiscusse della mattinata sono state infatti Nina e Shira, i piccoli amici portati al parco per l'occasione dall'associazione “La Collina dei Ciuchini”.

Nina è un simpatico mini-pony, Shira una dolce cagnolina ed entrambi hanno ovviamente affascinato i piccoli che non hanno perso l'opportunità per passare un po' di tempo con loro, nel pieno spirito del ruolo che ricoprono visto che questi sono animali addestrati per la pet therapy. C'è stato anche spazio per gli adulti, con le camminate all'aria aperta che fanno bene a tutti, specialmente per chi deve donare e quindi essere sempre in forma, poi con le lezioni di yoga all'aperto dell'insegnante Sarah Monti che hanno regalato ai partecipanti benessere, respiro e connessione con la natura. Nel pomeriggio, oltre all'area giochi e al trucca-bimbi, spazio a un altro tipo di sensibilizzazione: l'associazione “Il Tandem Volante” ha fatto provare agli interessati un'esperienza immersiva che ha permesso loro di vivere, come passeggeri a bordo di tandem, carrelli e cargo bike, la percezione di una persona ipovedente.

Avis provinciale è nata nel 1956 e attualmente conta 38 sezioni Comunali sul territorio piacentino. I soci sono ben 8609, di questi 8308 sono donatori attivi, mentre i collaboratori sono 301, in totale le donazioni ammontano a 14422, delle quali 11727 riguardano il sangue intero, 2522 il plasmaferesi e 173 il multicomponent.