Festa della mamma tra le bancarelle a Rivergaro

Idee regalo per la festa della mamma, shopping dell’ultimo minuto e artigianato: sono stati questi gli ingredienti della manifestazione che domenica 11 maggio si è tenuta a Rivergaro. Il consorzio Mercanti di qualità ha portato in strada circa quaranta espositori provenienti da diverse province. Un appuntamento organizzato in collaborazione con il Comune, che ha animato le piazze centrali del paese con una selezione ampia e curata: abbigliamento, articoli per la casa, miele, marmellate, formaggi, vini e accessori pensati proprio per la ricorrenza.

La manifestazione si è svolta per l’intera giornata, trasformando il centro in una galleria a cielo aperto tra profumi, colori e materiali naturali. Presente anche un food truck. Tra gli espositori c'è Gabriella in arrivo da Bardi con bigiotteria realizzata con la tecnica della tessitura ad ago e filo, Roberto da Como con foulard in seta e accessori tessili, Marco e Pamela da Bergamo con prodotti etnici selezionati durante i loro viaggi in Asia.

L’obiettivo del consorzio, promosso da Confcommercio Piacenza e presieduto da Gloriana Tironi, è offrire un commercio ambulante di qualità, autentico, vicino alle persone.

Il calendario 2025 prosegue con gli appuntamenti in programma il 18 maggio a Gossolengo e il 25 maggio a Fiorenzuola. Poi si farà tappa a Borgonovo, Ponte dell’Olio, Piacenza, Ferriere, Rivergaro, Ottone e Travo.