Festa dell'albero di Ceci, oltre 370 studenti per dare radici al futuro

Sono oltre 370 gli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo di Bobbio che oggi, venerdì 25 settembre, hanno preso parte alla diciassettesima edizione della «Festa dell'Albero e della Natura» a le Vallette di Ceci (Bobbio), organizzata dall’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta insieme all’Istituto Omnicomprensivo di Bobbio e al Consorzio di Bonifica di Piacenza.

Alza bandiera, canto dell'Inno Nazionale e saluti delle autorità presenti ad apertura giornata, seguiti da 14 laboratori didattici a cui hanno partecipato i ragazzi dai 6 ai 18 anni provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Ottone, Corte Brugnatella, Bobbio, Perino e Travo. Tante le attività, ma unico il tema: dare radici al futuro e permettere alle nuove generazioni di conoscere l’ambiente in cui vivono ed essere, un domani, cittadini attivi e coscienziosi. Radici degli alberi ma anche radici delle persone a simboleggiare l'attaccamento a un territorio da conoscere, vivere e ripopolare.

«Abbiamo una comunità scolastica importante che dobbiamo essere bravi a far crescere - ha spiegato Roberto Pasquali, Sindaco di Bobbio e presidente dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta - . Speriamo di riuscirci. A voi ragazzi dico di preservare il territorio com’è adesso e di farlo crescere ancora di più. Questa è anche l’occasione per ricordare il Presidente del Consorzio di Bonifica Fausto Zermani scomparso sei anni fa e Patrizia Marchi, insegnante appassionata che lo scorso anno era con noi».

«Vi trovate in un luogo stupendo. Sono contesti nei quali la vita dell'uomo, oggi, ha un valore ancora più grande. siate orgogliosi e felici di abitarci» hna aggiunto il colonnello Pierluigi Fedele, comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Parma e Piacenza.

«Il futuro siete voi, ragazzi. Spero scegliate di rimanere sul vostro territorio e che da grandi lavoriate per contribuire allo sviluppo di queste zone meravigliose - sono state le parole di Luigi Bisi, presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza -. Il Consorzio, insieme ai vostri sindaci, svolge un ruolo importante nel presidio idrogeologico e nella tutela della montagna, mettendo in campo le risorse disponibili a fronte di fabbisogni molto grandi. Non sempre riusciamo a raggiungere tutti gli obiettivi, ma, grazie a un monitoraggio costante e a grande passione, siamo ogni giorno sul territorio».

«Il valore di questa iniziativa risiede nella sua capacità di unire educazione, esperienza e partecipazione - ha concluso Franco Albertini, vicepresidente della Provincia e Sindaco del Comune di Alta Val Tidone -. La messa a dimora degli alberi, simbolo concreto di cura e responsabilità verso il futuro, e i numerosi laboratori offrono a voi giovani un'occasione preziosa per conoscere il territorio e comprendere l'importanza di prendersene cura».

Le borse di studio

Durante la manifestazione, assegnate 9 borse di studio agli studenti più meritevoli dell’Istituto Omnicomprensivo: a Sofia Bellocchio, Anna Cassinari e Chiara Mulazzi le borse di studio offerte dal Lions Club di Bobbio. A Samuele Alberti la borsa di studio offerta dall’associazione «Ponte Musicale» in memoria di Giovanni Rossi. A Francesco Gazzola la borsa di studio offerta dalla famiglia Mazzari-Gazzola in memoria di Irene Gazzola. A Vera Malacalza la borsa di studio offerta dal circolo Auser «S. Colombano» di Bobbio. Ad Aurora Pasquali la borsa di studio offerta da Stefano Merli (in memoria di Tommaso Granelli). A Leonardo Alberti la borsa di studio offerta da Erika Marzari in memoria della prof.ssa Miram Negri. A Matilde Bracchi la borsa di studio in memoria della dott.ssa Cristina Bricchi.

I laboratori

14 laboratori divisi in 4 filoni: ambiente e natura, volontariato e associazioni, musica, sport e sane abitudini.

- "Api: scopriamo l'alveare" a cura dell'associazione APAP rappresentata da Luca Modolo di Predalbora;

- "Piantiamo il futuro" a cura dei Carabinieri Forestali della stazione di Bobbio;

- "Alla scoperta delle specie arboree" a cura dei Carabinieri Forestali della stazione di Bobbio e dell'agronomo Alessandro Anselmi;

- "Curare l'albero è come curare sé stessi" a cura di Fantarte;

- "Progetto Vita" a cura dell'omonima associazione;

- "Una giornata da Vigile del Fuoco" e cura del corpo dei Vigili del Fuoco;

- "L'uso della consolle e le tecniche di mixaggio per DJ" a cura di Paolo Rossi della scuola "Musica Facendo" di Bobbio;

- "Passione calcio" a cura della Bobbiese Calcio;

- "Ritmo Hip Hop" a cura della maestra Simona Gnarini;

- "Taekwondo: corpo e disciplina" a cura del maestro Valerio Aliberti e del suo team;

- "Benessere in movimento" lezioni di Yoga a cura della maestra Marta Tonani;

- "Primo Soccorso" a cura dell'Ausl con gli operatori del 118 di Bobbio;

- "Scopriamo il territorio" a cura dell'Associazione "Via degli Abati" con la Guida Ambientale Escursionistica (GAE) Giuseppe Noroni;

- "Missione differenziata" a cura della Polizia Locale del Comune di Bobbio.