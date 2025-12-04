Fondo antiviolenza, nuova vita per sei donne

In Valtidone, grazie al fondo antiviolenza finanziato dalla Regione, sono almeno sei le donne che, tra il 2021 e il 2024, hanno potuto ricostruire un progetto di vita per sé e i propri figli. Altre ancora, con ulteriori 27 mila euro, potranno ricominciare a sperare, anche per i prossimi due anni. Donne vittime di violenza che, una volta uscite dalla fase più buia del buco nero in cui erano cadute per colpa di compagni, mariti o ex mariti violenti, hanno ricominciato a vivere. Hanno potuto farlo grazie al sostegno dei 21 comuni del distretto di Ponente che hanno fatto ricorso ai fondi messi a disposizione dalla Regione. Soldi utilizzati per acquistare arredi per un nuovo appartamento, pagare le prime rate dell’affitto oppure ancora per pagare l’iscrizione a scuola guida, gli abbonamenti del bus per recarsi al lavoro. In una parola pagare tutto quanto sia necessario per muovere i primi passi in completa autonomia all’interno di un nuovo percorso di vita, lontano da botte e soprusi.