Fondo antiviolenza, nuova vita per sei donne
In Valtidone sono riuscite a rialzarsi grazie al sostegno dei 21 comuni del distretto di Ponente che hanno fatto ricorso ai fondi messi a disposizione dalla Regione
Mariangela Milani
|1 ora fa
Una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza alle donne
In Valtidone, grazie al fondo antiviolenza finanziato dalla Regione, sono almeno sei le donne che, tra il 2021 e il 2024, hanno potuto ricostruire un progetto di vita per sé e i propri figli. Altre ancora, con ulteriori 27 mila euro, potranno ricominciare a sperare, anche per i prossimi due anni. Donne vittime di violenza che, una volta uscite dalla fase più buia del buco nero in cui erano cadute per colpa di compagni, mariti o ex mariti violenti, hanno ricominciato a vivere. Hanno potuto farlo grazie al sostegno dei 21 comuni del distretto di Ponente che hanno fatto ricorso ai fondi messi a disposizione dalla Regione. Soldi utilizzati per acquistare arredi per un nuovo appartamento, pagare le prime rate dell’affitto oppure ancora per pagare l’iscrizione a scuola guida, gli abbonamenti del bus per recarsi al lavoro. In una parola pagare tutto quanto sia necessario per muovere i primi passi in completa autonomia all’interno di un nuovo percorso di vita, lontano da botte e soprusi.