Forti temporali in arrivo, allerta arancione sui monti

Una allerta meteo di colore arancione, valida dalla mezzanotte di giovedì 17 settembre per le successive 24 ore per forti precipitazioni sull'alta collina e montagna piacentina, è stata emessa dalla Protezione civile dell'Emilia Romagna.

«Sono previsti temporali particolarmente intensi e persistenti sui rilievi occidentali della regione - si legge nel comunicato -, che potranno generare fenomeni di ruscellamento e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1». L'allerta, di minore intensità sul resto della provincia, prevede anche frane e piene dei corsi minori.

I fenomeni temporaleschi durante la giornata si trasferiranno da ovest verso est, risultando ancora di forte intensità ma con maggiore rapidità di evoluzione.