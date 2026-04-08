Foti apre una sede di segreteria parlamentare a Fiorenzuola: sabato l'inaugurazione

Sabato 11 aprile alle ore 18, in corso Garibaldi 24A, sarà inaugurata la nuova segreteria parlamentare del deputato Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione. L’apertura della sede, spiega Fratelli d’Italia, punta a rafforzare il rapporto con cittadini e amministratori locali. «È importante mantenere un contatto diretto con il territorio», ha sottolineato Foti.

Esponente di Fratelli d’Italia, Foti rafforza così la presenza sul territorio in una città governata dal centrodestra dal 2016 con la coalizione “SiAmo Fiorenzuola”, che sostiene il sindaco Romeo Gandolfi. All’inaugurazione sono stati invitati, tra gli altri, lo stesso Gandolfi e il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri, in un momento che lascia intravedere un possibile riavvicinamento delle forze di centrodestra in vista delle Comunali 2027.

L’iniziativa arriva dopo mesi di tensioni nella maggioranza e assume anche un valore politico, segnando un nuovo passo verso la riorganizzazione del centrodestra locale.