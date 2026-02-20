Frana la strada sopra Piozzano

A Piozzano il forte temporale misto a neve di giovedì mattina ha fatto aprire un voragine lungo la strada di Bossolano che porta a Groppo Arcelli. Il cantoniere in forza al piccolo comune dell’Alta Valluretta passando ha notato in località Poggio che il terreno aveva iniziato a muoversi a causa del maltempo. Dopo qualche ora quel movimento si è trasformato in una vera e propria frana che si è portata via, verso valle, una porzione di strada. Per questo tutta la strada di Bossolano, da Case Zucconi in su, è interdetta al traffico per circa un chilometro di lunghezza. Non si passa con nessun mezzo. Per fortuna non ci sono abitazioni o frazioni che risultano isolate.