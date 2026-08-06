Già partita la vendemmia: «Ottima qualità e grappoli abbondanti»

In Cantina di Vicobarone sono arrivati i primi 200 quintali di uve pinot nero ed è partita una vendemmia che si preannuncia eccezionale sotto tutti i punti di vita. Primo per i tempi, mai così anticipati, e poi per qualità, ottima a detta degli esperti, e per quantità abbondante di grappoli. «Ad oggi non abbiamo visto nemmeno una macchia di peronospora» dice l'enologo Paolo Benassi. Niente muffa e niente malattie quindi, vero e proprio incubo per i viticoltori che almeno per quest’anno, e su questo fronte, possono tirare un sospiro di sollievo.

Le prime uve arrivano dai vitigni della zone di Bosnasco nell’Oltrepò, Ziano, Alta Val Tidone, Pianello. «Andremo avanti per tutta la settimana, e anche inizio prossima, con il pinot nero per il metodo classico – dice l’enologo di Cantina di Vicobarone – dopodiché proseguiremo con il pinot nero per il metodo Martinotti e per la vinificazione in bianco». «Finito pinot nero e grigio cominceremo con la malvasia che quest’anno è già molto avanti».