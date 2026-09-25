«Gli spari vicino alle case», residenti contro i cacciatori

«Spari vicino alle case e a due passi dall’istituto scolastico Marcora: siamo sicuri che sia tutto in regola?». Se lo chiedono i cittadini della zona di Vallera, nelle prime campagne di Piacenza, che ieri mattina - attorno alle 9 - si sono spaventati a causa della presenza di alcuni cacciatori nei campi adiacenti le zone residenziali. Colpi di fucile da una distanza un po’ troppo ravvicinata, a loro dire, che hanno così comportato l’intervento della polizia provinciale che, in un caso, ha anche elevato un verbale.

La stagione di caccia, iniziata domenica scorsa, torna a creare preoccupazione in quelle zone immediatamente a ridosso dei centri abitati.