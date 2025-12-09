I due fratellini arrivati dal mare accolti dal Centro islamico

M. e R. sono le iniziali, di fantasia, di due fratellini che provengono dal Sudan: il primo ha 13 anni, il secondo 10.

Qualche settimana fa, M. e R. erano sul mare con il papà, partiti dalle coste della Libia su una barca condivisa da altri sventurati. Avevano da poco salutato la nonna e il terzo fratello, rimasti sulle spiagge libiche. La mamma, raccontano, non c’è più.

Sono arrivati di notte a Piacenza, dove sono stati affidati a Strade Blu, cooperativa sociale che si occupa di servizi educativi per minori, disabili e intercultura.

Chi li ha accolti ha compreso subito la gravità della situazione: il padre in condizioni precarie, pesa 39 chili, è malnutrito. Un approfondimento clinico evidenzia anche una patologia. Papà resta quindi ricoverato in ospedale. I figli sono soli, in terra sconosciuta, hanno meno di 14 anni e la legge è chiara: necessitano di un tutore.

Il primo passo è ospitare i ragazzini a Sarmato, dove Strade Blu ha un Cas (Centro di accoglienza straordinario). La macchina amministrativa si muove: la prefettura, la cooperativa, ma anche i servizi sociali del Comune di Sarmato, strettamente collegati ad Asp Azalea. Gli operatori sono tutto il giorno con i due ragazzi: a pranzo, a cena, durante le gite al parco, con un mediatore perché M. e R. parlano solo l’arabo. Si rende però necessario portarli a Piacenza, dove i bambini trascorrono più di un giorno sorvegliati e accuditi 24h dal personale di Strade Blu.

Ma Piacenza fa rete e da quella rete arriva l’intuizione: perché non rivolgersi al Centro islamico? Detto, fatto. Nel breve volgere di 24 ore si fanno avanti tre famiglie.

Dopo le visite mediche, M. e R. hanno oggi trovato casa in affido temporaneo in una famiglia, madre di origine marocchina e padre italiano, residenti a Piacenza.