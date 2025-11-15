Il "miracolo" di Roccapulzana, Grillo cittadino onorario

Sabato 22 novembre Salvatore Grillo verrà insignito della cittadinanza onoraria di Pianello. Classe 1938, originario di Milano dove tutt'ora risiede, Grillo è il proprietario dell’ex Mulino di Roccapulzana, trasformato in una struttura ricettiva dove da decenni ogni anno soggiornano centinaia di giovani. Grazie a lui, che negli anni Sessanta acquistò l’antico stabile formato da un fienile, mulino ed ex scuola, il complesso di Roccapulzana (gestito dalla Fondazione intitolata ai genitori Antonio e Giannina Grillo) è diventato un punto di riferimento per scout, gruppi parrocchiali, gruppi di preghiera, associazioni che a turno hanno la possibilità di utilizzare la struttura per ritiri, vacanze estive, raduni tutti rigorosamente autogestiti. "Ci troveremo alle 9,30 – dice il sindaco Mauro Lodigiani – per un consiglio comunale con questo unico punto all’ordine del giorno, dopodiché ci sarà la cerimonia in cui spiegheremo le motivazioni di questa scelta, che comunque – aggiunge Lodigiani – sono da ricondursi all’impegno costante e generoso che Salvatore Grillo ha sempre dimostrato nei confronti del nostro paese, con particolare riferimento giovani e alle persone fragili". Grullo per decenni è stato direttore del centro per il diritto allo studio universitario della prestigiosa Bocconi di Milano, con cui continua a collaborare.