Il Natale anti crisi di Pontenure, con i giovani rinasce la Pro loco

Pontenure Christmas giunge alla quarta edizione, domenica prossima 30 novembre in Piazza Amato Re. «È un appuntamento a cui teniamo molto, che riscalda e fa vivere le feste a Pontenure, e quest’anno ancora di più vuole essere occasione di animazione e coinvolgimento, pesantemente mancati nelle settimane seguite alla chiusura del ponte sul Nure» spiega Katia Segalini presidente di Art.com, l’associazione di artigiani e commercianti nata per promuovere e valorizzare il territorio attraverso iniziative socioculturali e che organizza l’evento con il patrocinio del Comune.

L’appuntamento natalizio è una vetrina della creatività e dei talenti, con la presenza di bancarelle di hobbisti creativi che offrono idee originali per i regali di Natale: borse, bracciali, accessori e tanto altro ancora. Inoltre, le associazioni locali sono in piazza con i loro stand informativi: molto attesa è la presentazione della nuova Pro Loco, rifondata da un gruppo di giovani dopo lo scioglimento del sodalizio che fu per anni presieduto da Franco Villa.