Il nuovo questore in visita alla Banca di Piacenza

Il nuovo questore di Piacenza, Gianpaolo Bonafini (arriva dal Ministero degli Interni ma dal 2018 al 2024 è stato a Torino, dapprima come capo di gabinetto e poi come vicario del questore; in precedenza vanta una una lunga esperienza sul campo in territori come Palermo e Bergamo) ha fatto visita alla Banca di Piacenza, accolto dal presidente Giuseppe Nenna, dall’a.d. e direttore generale Angelo Antoniazzi e dal vicedirettore generale Pietro Boselli. A Bonafini, in particolare, è stata mostrata - oltre ai locali operativi, dove sono esposte alcune delle opere più importanti della collezione d’arte della Banca - la Sala del Consiglio di Amministrazione, dove ha potuto ammirare l’affresco di Luciano Ricchetti, che rappresenta la silloge della storia e dei principali monumenti della nostra città. La visita si è conclusa al PalabancaEventi, dove a Bonafini sono stati mostrati Sala Corrado Sforza Fogliani, Sala Panini, l’Atlas Major, l’esposizione permanente di Francesco Ghittoni, la sala dove è conservato Il Balilla di Luciano Ricchetti (parte del quadro In ascolto che si aggiudicò il Premio Cremona) e altre sale poste al primo piano. Il questore, che ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta e si è complimentato per l’ottima organizzazione della sede operativa e del PalabancaEventi, ha ricevuto in dono alcune pubblicazioni dell’Istituto.