Il primo dell'anno in canoa sulle rapide del Trebbia (Il video)

Un simpatico e avventuroso modo per festeggiare l'inizio del 2026. Lo hanno pensato e messo in pratica i canoisti del Canoa Club Bobbio che alle 11 del primo dell'anno sono entrati in acqua nel Trebbia. Dalla città di san Colombano, bardati con muta, giubbotti salvagente e caschetto, hanno iniziato la loro discesa fino a Barberino. Nel filmato inviato da Luigi Garioni una parte della discesa. Cinque i canoisti del primo dell'anno: Francesco Marchionni, Luigi Garioni (quello del viaggio Bobbio-Giappone in bici), Paolo Bellocchio, Alfredo Leoni e Colombano Leoni.