Il prof chiama l’allievo: le lasagne e i tiramisù portano a Miami

Uno è stato insegnante dell’altro alla scuola alberghiera Ial di Piacenza. Si sono stimati a vicenda, tanto che l’ex docente ha chiamato il suo ex allievo a Miami per lavorare nei suoi ristoranti. E presto li raggiungerà anche il fratello del ragazzo.

Protagonisti di questa storia tra Piacenza e Usa sono Mattia Cicognani e Kevin Baraero. Il primo, trentacinquenne originario di Faenza, dal 2021 al 2023 ha insegnato tecniche di sala-bar alla scuola alberghiera Ial di Piacenza. Tre anni fa si è trasferito a Miami e ha aperto, insieme a un socio spagnolo, quattro ristoranti all’insegna del Made in Italy frequentati, tra gli altri, da Laura Pausini, Max Pezzali, il presidente della Fifa Gianni Infantino e l’attore Cuba Gooding Jr.

Il secondo, che ha 22 anni, nel 2020-2021 ha frequentato il biennio per operatore della ristorazione nella sede Ial di Piacenza, per poi specializzarsi nell’istituto alberghiero che Ial Emilia-Romagna gestisce a Serramazzoni (Modena). Dopo un’esperienza al Palace Hotel di Milano Marittima, ha svolto uno stage nel ristorante piacentino L’Amo, gestito dai fratelli Antonio e Salvatore Gigliano.

Il suo ex prof Cicognani gli ha affidato la gestione di “Sì Papà”, un temporary restaurant dedicato alla lasagna italiana fatta in casa e al tiramisù.