Il settembre più caldo degli ultimi 155 anni. Due terzi di precipitazioni in meno

Con una temperatura media mensile di 22,8 °C, +2,9 °C rispetto alla norma 1991-2020, settembre 2026 ha costituito il prolungamento di un'estate di caldo straordinario e ha eguagliato il primato del settembre 2011.

Si è trattato del settembre più caldo in 155 anni di misure insieme al caso di 15 anni fa. E' l'analisi dei dati meteorologici giornalieri dell'osservatorio di Piacenza - Alberoni, aggiornato con i valori e le anomalie dell'ultimo mese.

I picchi di temperatura

Le temperature massime giornaliere più elevate per il mese di settembre, 35,3 °C registrati venerdì 4 e 35,4 °C il giorno successivo, superano il precedente record di 34,7 °C del 6 settembre 2008).

Il quadrimestre giugno-settembre 2026, con una media di 26,2 °C (anomalia +3,1 °C) supera con ampio margine il precedente record di caldo del 2003 (25,6 °C).

Soglie termiche

Quanto alle soglie termiche giornaliere per la caratterizzazione del caldo, il conteggio definitivo da inizio anno indica:

68 notti "tropicali", con una temperatura minima maggiore o uguale a 20,0 °C. Il numero complessivo supera il 2003 dove le notti tropicali furono 67.

2 notti "equatoriali", con una temperatura minima maggiore o uguale a 25,0 °C. Le notti "equatoriali" erano eventi sconosciuti fino a due decenni fa, e in seguito si erano verificati solo altri 3 casi: il 14 agosto 2003, il 7 luglio 2015 e il 31 luglio 2020.

98 giorni "estivi", con una temperatura massima maggiore o uguale a 30,0 °C. Il dato supera il 2003 quando i giorni estivi furono 94 giorni.

48 giorni con una temperatura massima maggiore o uguale a 35 °C. Un valore che supera ampiamente il 2003, quando i giorni furono 38.

Le precipitazioni

Non solo caldo anomalo, ma anche precipitazioni scarse: in settembre il totale mensile di pioggia è stato di di 32,2 mm, concentrata nell'unico evento perturbato di mercoledì 9 e giovedì 10.

Si tratta del il 61% di precipitazioni in meno rispetto alla norma 1991-2020.

Da inizio anno le precipitazioni sono state di 405 mm di precipitazioni, con una anomalia del -27%, ma comunque si tratta di una situazione lontana dal minimo storico di 240 mm del gennaio-settembre 1952.