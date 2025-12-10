In ospedale inaugurate le nuove sale di Cardiologia

Con l’attivazione delle nuove sale di Emodinamica ed Elettrofisiologia, l’ospedale di Piacenza mette a disposizione dei cittadini spazi più moderni e tecnologie aggiornate per la cura delle patologie cardiovascolari. Lo fa sapere una nota dell'azienda Usl. Si tratta di ambienti ad alta specializzazione, già operativi, che questa mattina sono stati presentati ufficialmente alla cittadinanza.

La direttrice generale dell’Azienda Usl di Piacenza, Paola Bardasi, ha evidenziato come l’apertura di questi spazi segni un traguardo significativo per l’intero sistema sanitario locale e per l'occasione ha ringraziato, oltre al direttore di Cardiologia e dell’Unità di terapia intensiva coronarica Daniela Aschieri, Ruggero Massimo Corso, direttore di Anestesia Aziendale, Giuseppe Marchesi, direttore del dipartimento Diagnostica per immagini e Paolo Teutonico, direttore di Chirurgia vascolare.

Un angiografo da 450mila euro

“Le nuove sale – ha spiegato – sono dotate di strumentazioni all’avanguardia e sono il frutto di un intervento di riqualificazione mirato che ha interessato il secondo piano del blocco A dell’ospedale. Gli ambienti sono stati ricalibrati per ospitare un’area ampia e funzionale dedicata alla Cardiologia interventistica, nella quale abbiamo voluto realizzare tre moderne sale operatorie attrezzate per procedure di Emodinamica ed Elettrofisiologia: due sono già operative, la terza verrà poi completata. Il progetto ha previsto l’installazione di un nuovo angiografo di ultima generazione, acquistato grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (per un costo di circa 447mila euro). La riqualificazione ha consentito anche l’acquisizione di ulteriori dotazioni tecnologiche indispensabili per garantire la piena operatività delle sale. Tra queste figurano un sistema di monitoraggio multiparametrico di ultima generazione, due poligrafi per la registrazione avanzata dei segnali cardiaci, un sistema di mappaggio elettro-anatomico per le aritmie e pensili a soffitto per l’organizzazione dei dispositivi. La maggior parte di queste attrezzature è stata acquisita a noleggio pluriennale, scelta che consente aggiornamenti tecnologici costanti e una gestione efficiente dei costi”. L’investimento complessivo ammonta a 850mila euro, di cui 450mila stanziati con fondi aziendali e 400mila tramite risorse Pnrr.

Strutture d'avanguardia

Durante la presentazione, Daniela Aschieri, ha illustrato nel dettaglio le potenzialità delle nuove strutture. “La sala di Emodinamica rappresenta il fulcro delle attività di Cardiologia interventistica, dove si affrontano in urgenza e in elezione le patologie delle arterie coronarie e le anomalie strutturali del cuore. In questi spazi vengono eseguite procedure diagnostiche e terapeutiche fondamentali, come la coronarografia, che consente di individuare restringimenti o ostruzioni delle arterie; l’angioplastica coronarica, intervento salvavita particolarmente indicato nei casi di infarto acuto; l’impianto transcatetere di valvola aortica (TAVI), tecnica mini-invasiva pensata per pazienti fragili o anziani; la chiusura del forame ovale pervio, utile nella prevenzione degli ictus criptogenetici; e la chiusura dell’auricola sinistra, destinata a soggetti affetti da fibrillazione atriale non trattabili con anticoagulanti orali”. La professionista ha poi proseguito con una descrizione delle attività svolte nella nuova sala di Elettrofisiologia, definendola il cuore della diagnosi e della terapia delle aritmie cardiache. “In questo contesto trovano spazio interventi ad alta complessità, come le ablazioni transcatetere, che permettono di eliminare le aree responsabili di aritmie come fibrillazione atriale, flutter e tachicardie ventricolari. Vengono inoltre eseguiti impianti di pacemaker, per il trattamento di bradicardie e blocchi atrioventricolari, e di defibrillatori, dispositivi salvavita capaci di correggere aritmie potenzialmente letali. A ciò si aggiungono le terapie di resincronizzazione cardiaca, riservate ai pazienti con scompenso avanzato, finalizzate a migliorare la funzione contrattile del cuore attraverso una stimolazione elettrica coordinata”.

I nuovi ambienti sono progettati non solo per le necessità della Cardiologia, ma con una visione più ampia di sviluppo. La dotazione tecnologica, i livelli di sicurezza e la precisione degli strumenti permettono infatti di aprire la strada – già oggi e sempre più in futuro – a un utilizzo multispecialistico. In queste sale possono lavorare in sinergia non solo cardiologi e anestesisti, ma anche chirurghi vascolari e radiologi interventisti, ampliando l’offerta di procedure invasive e migliorando la capacità dell’Azienda di dare risposte tempestive e integrate ai pazienti. In chiusura, la direttrice Bardasi ha ribadito come l’integrazione di nuove tecnologie e la competenza delle équipe mediche confermino Piacenza come un riferimento regionale per la cura delle patologie cardiovascolari. I dati ne sono testimonianza concreta: nel solo 2024 sono state effettuate 1.221 coronarografie, 718 angioplastiche e 300 ablazioni. La presentazione ufficiale delle nuove sale ha visto la partecipazione dei professionisti dell’équipe di Emodinamica: Gioacchino Valenti, Marco Loffi, Luciano Losi, Alberto Monello, Marco Galazzi, Luca Rossi, Andrea Biagi e Maria Giulia Bolognesi. Erano inoltre presenti la responsabile della Cardiologia Maria Sole Pisati, la coordinatrice Maria Tansini e il responsabile dell’UTIC Stefano Ferraro, a testimonianza dell’impegno corale che ha reso possibile questo importante traguardo.All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, il presidente della Conferenza territoriale socio sanitaria Monica Patelli e diversi primi cittadini dei Comuni del territorio.