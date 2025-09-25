«In Rianimazione a Castelsangiovanni solo quattro posti»

«Ci era stato assicurato che i posti della Rianimazione sarebbero tornati ad essere sei, ma la verità è che qui a Castelsangiovanni ne resteranno solo quattro». Sale il malcontento tra gli operatori e le operatrici sanitarie in forze al reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Castelsangiovanni. «L'Azienda – testimoniano alcuni di loro – ci ha formalmente comunicato che anche dopo il termine del periodo estivo i posti letto resteranno quattro e non più sei». A partire dal primo giugno, in vista del periodo estivo, i posti letto della Rianimazione di Castello erano stati rimodulati da sei a quattro, fino al 30 settembre. «Per giunta - aggiungono i dipendenti Ausl - ci è stato comunicato che non riceveremo più pazienti dai pronti soccorsi e che sei infermiere e infermieri del nostro reparto verranno spostati».