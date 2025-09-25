«In Rianimazione a Castelsangiovanni solo quattro posti»
Malcontento tra gli operatori del reparto dell'ospedale: «Ci avevano assicurato che sarebbero tornati sei»
Mariangela Milani
|52 minuti fa
«Ci era stato assicurato che i posti della Rianimazione sarebbero tornati ad essere sei, ma la verità è che qui a Castelsangiovanni ne resteranno solo quattro». Sale il malcontento tra gli operatori e le operatrici sanitarie in forze al reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Castelsangiovanni. «L'Azienda – testimoniano alcuni di loro – ci ha formalmente comunicato che anche dopo il termine del periodo estivo i posti letto resteranno quattro e non più sei». A partire dal primo giugno, in vista del periodo estivo, i posti letto della Rianimazione di Castello erano stati rimodulati da sei a quattro, fino al 30 settembre. «Per giunta - aggiungono i dipendenti Ausl - ci è stato comunicato che non riceveremo più pazienti dai pronti soccorsi e che sei infermiere e infermieri del nostro reparto verranno spostati».
Gli articoli più letti della settimana
1.
Giovane imprenditore piacentino inaugura tre locali: il successo de “Il Piccolo Forno” di Petrit Moriseni
2.
Calciatore dell'Alseno precipita in un dirupo e muore sul Monte Penna
3.
Accoltellato sul Facsal un addetto degli stand del "Bel e Bon Festival"
4.
Trafitto all'addome durante una rissa notturna in centro: grave un 26enne