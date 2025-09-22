Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

In un anno 34 morti sulle strade del Piacentino

La preghiera nel santuario della Madonna del Pilastro e la messa solenne per le vittime celebrata dal vescovo emerito Gianni Ambrosio. Da Farini l'olio votivo

Elisa Pagani
|1 ora fa
Un momento della celebrazione - © Libertà/Elisa Pagani
Un momento della celebrazione - © Libertà/Elisa Pagani
1 MIN DI LETTURA
Tenere vivo il ricordo di chi ha perso la vita sulla strada, in un momento di raccoglimento e preghiera. Anche quest’anno, i piacentini hanno riempito il santuario della Madonna del Pilastro in occasione della Giornata delle Vittime della strada, organizzata dall’associazione Sonia Tosi, per una giornata di raccoglimento e memoria. Vengono da tutta la provincia le autorità civili e militari e le associazioni che ieri hanno voluto essere presenti in questo momento di solennità, giunto alla sua cinquantesima edizione; tra gli altri anche Marco Paganelli, sindaco di Farini, comune che quest’anno ha donato l’olio votivo per la lampada che arde tutto l’anno nel sacrario delle Vittime della strada e che Paganelli ha riacceso in un gesto simbolico.
Da settembre 2024 sono state trentaquattro le vittime della strada nel Piacentino; una cifra elevata, che si va a sommare a quelle degli anni scorsi.
Non sono semplici numeri, ma persone, quelle che sono state ricordate con una messa solenne concelebrata dal vescovo emerito Gianni Ambrosio e dal parroco rettore don Alessandro Ponticelli. 
leggi tutto
<br>
<br>
<br>
<br>

Gli articoli più letti della settimana