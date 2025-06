In Valtidone sfida a basket per salutare l'anno scolastico

Un torneo di basket per salutare la fine dell'anno scolastico. A Borgonovo decine di ragazzi e ragazze degli istituti superiori della Valtidone si sono sfidati sul campo da basket dell'ex monastero, di lato la rocca. Il campo da gioco ha accumunato studenti del liceo, della formazione professionale e della formazione tecnica. Alla fine ad avere la meglio è stata la squadra in rappresentanza della V dell'Itis Volta di Borgonovo. Secondo posto per il liceo Volta di Castelsangiovanni, al terzo Endo Fap don Orione e quarto posto per un’altra squadra in arrivo sempre dal Volta di Borgonovo.