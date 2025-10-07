Incendio alla centrale La Casella di Castelsangiovanni (video)
Fumo nero visibile da lontano si è sprigionato dall'area esterna. Sarebbero andate a fuoco alcune batterie chiuse all'interno di un container
Mariangela Milani
|59 minuti fa
- © Libertà/Massimo Bersani
Incendio nel pomeriggio alla Centrale elettrica La Casella di Castelsangiovanni. A quanto si è appreso sarebbero andate a fuoco alcune batterie all'interno di un cointainer. Il fumo nero ha attirato l'attenzione di molti automobilisti di passaggio sulla statale 412 e degli operatori della logistica. Sul posto sono intervenuti in vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni.