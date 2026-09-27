Incidente al Penice, motociclista cade in curva: soccorso con l'eliambulanza

Incidente in moto attorno al mezzogiorno di domenica 27 settembre nella zona del Penice, in territorio comunale di Bobbio. Un motociclista cinquantenne è caduto mentre percorreva una curva. Soccorso dal personale del 118, è stato trasferito con l’eliambulanza di Milano Niguarda a Piacenza e poi accompagnato all’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni sono serie, ma non destano particolare preoccupazione.