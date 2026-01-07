Liberta - Site logo
La Befana in motocicletta, tutte le immagini

Il Pubblico Passeggio ha ospitato la Motobefana, evento organizzato dall’associazione Baca (Bikers Against Child Abuse), arrivato all’undicesima edizione

Thomas Trenchi
|1 ora fa
1 MIN DI LETTURA
A Piacenza l’Epifania ha il rombo dei motori. Anche quest’anno il Pubblico Passeggio ha ospitato la Motobefana, evento organizzato dall’associazione Baca (Bikers Against Child Abuse), arrivato all’undicesima edizione. Un appuntamento gratuito e aperto a tutti, pensato soprattutto per i più piccoli.
La mattinata (ieri) è iniziata alle 10 con il tradizionale motogiro: una parata di motociclette ha attraversato le strade cittadine lungo un percorso di circa undici chilometri. Il rientro sul Facsal è avvenuto poco dopo le 11, con l’arrivo della Befana, salita a bordo di un trike, la moto a tre ruote.
Dolci, caramelle e sorrisi hanno animato la festa, affiancata da un’area con giochi di una volta e stand informativi. «Un momento dedicato alla città e alla nostra missione di sensibilizzazione a tutela dei minori», ha spiegato Luca Margheriti, referente piacentino di Baca. Di seguito tutte le immagini di Delpapa.
