La Luna blu sulla Rocca d'Olgisio, nello scatto di Cesare Barillà

La Luna Blu sulla Rocca d'Olgisio, immortalata dal fotografo Cesare Barillà. Si tratta di uno degli eventi astronomici più interessanti dell'anno, perché racchiude due fenomeni rari: la Blue Moon (Luna Blu) definita così perché è la seconda luna piena nello stesso mese. Infatti a maggio 2026 ci sono stati due pleniluni: il 1º maggio e il 31 maggio. Un fenomeno abbastanza raro che si verifica circa ogni 2 o 3 anni; l'altro fenomeno riguarda la Microluna (Micromoon), la una piena che avviene vicino all'apogeo, cioè il punto della sua orbita più lontano dalla Terra. Appare quindi leggermente più piccola e meno luminosa del normale.

Nonostante la foschia di questi giorni che ha interferito con la composizione fotografica attentamente pianificata da Barillà con vari sopralluoghi - il risultato è decisamente suggestivo.