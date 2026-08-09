La Regione scommette su piccoli comuni, Calendasco e Vernasca sono i “pionieri”

Ben 500mila euro a Vernasca, altri 400mila a Calendasco. Per piccoli comuni, sono cifre da capogiro che possono davvero servire a dare una scossa al paese e invertire le tendenze negative. In questi giorni, la Regione Emilia-Romagna ha confermato il finanziamento per i due comuni “pionieri” dei cosiddetti “hub urbani”: la strategia di valorizzazione dei capoluoghi per riattivare il tessuto commerciale.

Nel paese lungo il Po, a Calendasco il progetto degli hub urbani da 400mila euro servirà a eliminare i parcheggi selvaggi davanti alle scuole e creare nuovi spazi di vivibilità. Lì sarà realizzata una nuova piazza pedonale, pavimentata in pietra, con la creazione di aiuole verdi: l’ideale per garantire la sicurezza dei ragazzi e per abbellire un parcheggio oggi degradato.

All’altro capo della provincia, il progetto della Valdarda, da 500mila euro, è diviso in vari step.