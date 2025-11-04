La Ricerca, ogni anno 500 ragazzi agli sportelli d'ascolto

Adolescenti: come aiutarli? L’associazione “La Ricerca” ha messo in campo una serie di attività ad hoc, ma per la cittadinanza c’è un modo in più per farlo: partecipare alla cena benefica in programma mercoledì 19 novembre nell’azienda agricola Casa Nuova di Niviano alle 20. L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno dell’imprenditore Valter Bulla e di Cantine 4 Valli: a presentarla, nella sede dell’associazione “La Ricerca”, sono stati il presidente Enrico Corti, l’educatrice Elisabetta Balordi insieme a Itala Orlando e proprio l’imprenditore Bulla.

«Per noi si tratta di una tradizione – spiega il presidente Corti – e rappresenta un modo tangibile per la cittadinanza di sostenere le attività dell'associazione, in particolare i progetti in corso per la fascia d'età compresa tra i 14 e i 25 anni».

L'educatrice Balordi ha illustrato il servizio “Arca” (Area Consulenza Ascolto) che si avvale di un team multidisciplinare composto da psicologi, psicoterapeuti ed educatori. «Abbiamo sportelli d’ascolto attivi negli istituti Romagnosi-Casali, Cassinari-Tramello, Isii Marconi, Colombini, il plesso di San Nicolò e la Dante-Carducci – spiega Balordi – vediamo una media di 500-600 ragazzi all’anno».

Tornando alla cena di beneficenza, per partecipare è necessario prenotare contattando Itala Orlando al numero 338 3167200 oppure Valter Bulla al 3295933759.