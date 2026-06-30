"La salute abita qui": serata a Bettola per vivere un'estate in salute
Incontro con i professionisti con consigli pratici su colpi di calore, farmaci e viaggi, zanzare e zecche, preparazione di conserve e marmellate, funghi in sicurezza
Redazione Online
|2 ore fa
Dopo la grande partecipazione registrata a Podenzano, prosegue il percorso de "La salute abita qui", il progetto dell'Azienda Usl di Piacenza che punta a rendere le Case della comunità luoghi sempre più vicini alle persone, non solo per l'assistenza, ma anche per la promozione della salute e della prevenzione.
Il prossimo appuntamento è in programma domani, mercoledì 1 luglio alle 18.30 alla Casa della comunità di Bettola, via E. De Amicis, 1, dove cittadini e professionisti si incontreranno per parlare di come affrontare in sicurezza i mesi estivi.
L'iniziativa, realizzata con la collaborazione dei Comuni di Bettola, Ponte dell'Olio, Farini e Ferriere, offrirà consigli pratici su alcuni dei temi che più frequentemente caratterizzano la stagione estiva: come prevenire i colpi di calore e riconoscere i segnali da non sottovalutare, come conservare correttamente i farmaci durante viaggi e vacanze, come proteggersi da zanzare e zecche, quali attenzioni adottare nella preparazione di conserve e marmellate e come raccogliere e consumare i funghi in sicurezza.
L'appuntamento rientra nel progetto "La salute abita qui", nato per valorizzare le Case della comunità come punti di riferimento per il territorio, luoghi dove cittadini e professionisti possano incontrarsi anche al di fuori dei tradizionali percorsi di cura, condividendo informazioni e strumenti utili per tutelare la salute nella vita quotidiana. All'incontro partecipano, come relatori, medici, infermieri, tecnici e farmacisti.
L'ingresso è libero e gratuito.
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