"La salute abita qui": serata a Bettola per vivere un'estate in salute

Dopo la grande partecipazione registrata a Podenzano, prosegue il percorso de "La salute abita qui", il progetto dell'Azienda Usl di Piacenza che punta a rendere le Case della comunità luoghi sempre più vicini alle persone, non solo per l'assistenza, ma anche per la promozione della salute e della prevenzione.

Il prossimo appuntamento è in programma domani, mercoledì 1 luglio alle 18.30 alla Casa della comunità di Bettola, via E. De Amicis, 1, dove cittadini e professionisti si incontreranno per parlare di come affrontare in sicurezza i mesi estivi.

L'iniziativa, realizzata con la collaborazione dei Comuni di Bettola, Ponte dell'Olio, Farini e Ferriere, offrirà consigli pratici su alcuni dei temi che più frequentemente caratterizzano la stagione estiva: come prevenire i colpi di calore e riconoscere i segnali da non sottovalutare, come conservare correttamente i farmaci durante viaggi e vacanze, come proteggersi da zanzare e zecche, quali attenzioni adottare nella preparazione di conserve e marmellate e come raccogliere e consumare i funghi in sicurezza.

L'appuntamento rientra nel progetto "La salute abita qui", nato per valorizzare le Case della comunità come punti di riferimento per il territorio, luoghi dove cittadini e professionisti possano incontrarsi anche al di fuori dei tradizionali percorsi di cura, condividendo informazioni e strumenti utili per tutelare la salute nella vita quotidiana. All'incontro partecipano, come relatori, medici, infermieri, tecnici e farmacisti.

L'ingresso è libero e gratuito.